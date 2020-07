Tell Me Why: Narratives Abenteuer von Dontnod beginnt am 27. August

Die erste Episode von Tell Me Why wird am 27. August 2020 erscheinen. In dem narrativen Abenteuer von Dontnod Entertainment und den Xbox Game Studios geht es um die Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler Ronan, die sich zehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal wiedersehen. Als die zwei in ihr Elternhaus im ländlichen Alaska zurückkehren, wird ihnen plötzlich klar, dass ihre gemeinsame Vergangenheit nicht ganz dem entspricht, wie sie sie bis dahin in Erinnerung hatten ...Dontnod Entertainment: "Der Trailer des Xbox Games Showcase gibt jedoch noch mehr neue Informationen über Tyler und Alyson preis. Darunter, dass die Zwillinge mit dem Tod ihrer Mutter Mary-Ann und all den dazugehörigen prägenden, schmerzhaften Erinnerungen abschließen wollen. Diese Erinnerungen sind nicht nur ein bedeutender Teil von Tylers und Alysons Reise - sie sind gleichzeitig eine wichtige Spielmechanik. Du nutzt die übernatürliche Bindung der Zwillinge als eine von vielen Möglichkeiten, um mehr über die verstörenden Ereignisse rund um den Tod ihrer Mutter herauszufinden. Du hast es als Spieler selbst in der Hand: Je nachdem wie Du entscheidest, beeinflusst Du die Beziehung von Tyler und Alyson positiv oder negativ. Gleichzeitig stellen Dich zwiespältige Dialoge und dramatische Aktionen auf die Probe - sie verändern den Spielverlauf ebenso."Die drei Kapitel von Tell Me Why erscheinen im Wochenrhythmus. Die je einwöchige Pause zwischen den Veröffentlichungen soll dafür sorgen, dass man sich weitere Gedanken über den möglichen Handlungsverlauf machen und sich mit anderen Personen in der Community austauschen kann. Tell Me Why wird auf Xbox One, Windows 10 PC und Steam verfügbar sein. Außerdem ist das Spiel bereits ab dem ersten Tag auch Teil des Xbox Game Pass für Konsole und PC.Letztes aktuelles Video: Official Chapter One Launch Trailer