Tell me Why: Nächstes Adventure von Dontnod erscheint heute für PC & Xbox One

Letztes aktuelles Video: Official Chapter One Launch Trailer Die Geschichte handelt von den Zwillingen Alyson und Tyler, die sich zehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal wiedersehen. Dabei durchstöbern sie in der ersten Episode ihr Geburtshaus und erinnern sich an zahlreiche Geschehnisse ihrer Kindheit. Beispielsweise, dass ihre Mutter Tylers Entscheidung ablehnte, zukünftig als Transmann zu leben. Diese Erinnerungen werden in Tell me Why als Spielmechanik genutzt, außerdem beeinflusst man das Spielgeschehen erneut durch seine Entscheidungen.

Dontnod, die Entwickler hinter Life is Strange und Life is Strange 2 , veröffentlichen heute die erste Episode ihres neuen Adventures Tell me Why auf Windows 10 PC, Steam und Xbox One. Dieses umfasst insgesamt drei Episoden, die wöchentlich erscheinen. Wir spielen bereits und werden den Test anbieten, wenn Tell me Why am 10. September komplett erschienen ist.