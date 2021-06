Tell Me Why: Alle drei Epsioden anlässlich des Pride Month kostenlos erhältlich

Anlässlich des Pride Month feiern Dontnod Entertainment ( Life is Strange ) und Microsoft die LGBTQIA+-Community mit einer Gratisaktion von Tell Me Why auf PC und Xbox One. So können alle drei Episoden des Reisedramas (zum Test ) bis zum 30. Juni 2021 kostenlos via Microsoft Store und Steam heruntergeladen und behalten werden. Darüber hinaus ist der Titel bereits Teil des Xbox Game Pass (Ultimate).Microsoft selbst bietet neben einer Spende an LGBTQIA+-Nonprofit-Organisationen sowie entsprechenden Spiele- und Filmtipps außerdem speziell designte T-Shirts, Taschen, Controller, Gamerpics, Profilmotiven und In-Game-Items für Forza, Halo und Gears of War an. Mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: VideoTest