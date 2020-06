West of Dead: Feuer frei für das Westernabenteuer mit Ron Perlman

Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC) Screenshot - West of Dead (PC)

Am 18. Juni 2020 haben Upstream Arcade und Raw Fury das Westernabenteuer West of Dead für PC und Xbox One veröffentlicht. Der Download via Steam GOG und Microsoft Store kostet jeweils 19,99 Euro. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen im August folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 83 Prozent von 55 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei vier von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Purgatory, Wyoming, 1888. Pulverdampf und Dunkelheit, Sünde und Verdammnis, Wendigos und Hexen. Eine sich ständig verändernde chaotische Welt, die sich aus den Erinnerungen, kulturellen Hintergründen und dem Glauben der Seelen zusammensetzt, die sie durchqueren. Als ein Toter erwacht, dessen einzige Erinnerung eine in Schwarz gekleidete Gestalt ist, setzt er eine Kette von Ereignissen mit wahrhaft mythischen Folgen in Gang.In diesem actiongeladenen Cover-Shooter, der die Eleganz von Twin-Stick-Steuerung und taktischer Deckung auf einzigartige Weise miteinander verbindet, schlüpfst du in die Stiefel des verstorbenen William Mason (gesprochen von Ron Perlman) und steigst hinab in die düstere Welt von Purgatory, die dir alles abverlangen wird. Stell dein Können auf die Probe und nutze Deckung zu deinem Vorteil, während du dir in der prozedural generierten Spielwelt packende Schusswechsel mit deinen Gegnern lieferst. Der Wilde Westen war noch nie so düster!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Xbox One