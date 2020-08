West of Dead: Zweistick-Shooter im Wilden Westen jetzt auch für Switch verfügbar

Nach Steam, GOG, PS4 und Xbox One hat es der Zweistick-Shooter West of Dead jetzt auch auf Switch geschafft. Aktuell gibt es im eShop noch einen Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro. Dort heiß es in der Spielbeschreibung:"Pulverdampf und Dunkelheit, Sünde und Verdammnis, Wendigos und Hexen. Eine sich ständig verändernde chaotische Welt, die sich aus den Erinnerungen, kulturellen Hintergründen und dem Glauben der Seelen zusammensetzt, die sie durchqueren. Als ein Toter erwacht, dessen einzige Erinnerung eine in Schwarz gekleidete Gestalt ist, setzt er eine Kette von Ereignissen mit wahrhaft mythischen Folgen in Gang.In diesem actiongeladenen Twin-Stick-Shooter schlüpfst du in die Stiefel des verstorbenen William Mason (gesprochen von Ron Perlman) und steigst hinab in die düstere Welt von Purgatory, die dir alles abverlangen wird. Nutze Deckung zu deinem Vorteil, während du dir in der prozedural generierten Spielwelt packende Schusswechsel mit deinen Gegnern lieferst. Der Wilde Westen war noch nie so düster!"Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer