Drake Hollow: Kooperativer Aufbau mit viel Action für PC und Xbox One - 4Players.de

Das Studio Molasses Flood ( The Flame in the Flood ) hat Drake Hollow für PC und Xbox One angekündigt. In dem actionlastigen, kooperativen Aufbau-Spiel betritt man "Hollow" - eine verdorbene Spiegelwelt unserer Realität. Dort erbaut man eine Siedlung für das lokale Volk, die Drakes."Allein oder mit Freunden: Du erkundest eine prozedural erzeugte Welt voller geheimnisvoller Inseln, die von einem giftigen Äther umgeben sind. Du sammelst Vorräte, legst Straßen an, bringst Waren in die Lager und schützt die Drakes vor der grausamen Wildnis. Wäge Deine Zeit sorgfältig ab und entscheide, ob Vorräte und Ressourcen oder doch die Verteidigungsanlagen wichtig sind", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Ankündigung