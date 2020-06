Drake Hollow: Das kooperative Aufbau- und Actionspiel erscheint Mitte Juli; Testphase für Xbox Insider

Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC) Screenshot - Drake Hollow (PC)

Das kooperative Aufbau- und Actionspiel Drake Hollow von Molasses Flood (The Flame in the Flood) wird am 17. Juli 2020 für PC und Xbox One erscheinen. Es kann an diesem Wochenende von Xbox Insidern (Website) im offenen Betatest ausprobiert werden.In dem actionlastigen, kooperativen Aufbau-Spiel betritt man "eine verdorbene Spiegelwelt" unserer Realität. Bis zu vier Spieler versuchen dort gemeinsam die heimischen Pflanzenwesen (Dragora) zu beschützen. Man muss für sie Gärten anlegen, sie mit Nahrung sowie Wasser versorgen und mit Yogabällen und Puppenspielen für Unterhaltung sorgen. Danach sollten Verteidigungsanlagen errichtet werden, denn die Dragora werden von den Unbändigen bedroht, die das Land überrannt haben. Molasses Flood : "Reise von Region zu Region, von Jahreszeit zu Jahreszeit und nimm die Dragora und ihr Dorf mit. Jede Region erstreckt sich über ein Gebiet von über einem Quadratkilometer, das es zu erforschen gilt und das sich im Laufe der Jahreszeit dynamisch entwickelt und bevölkert. Du musst deine Zeit sorgfältig einteilen. Welche Lieferungen sind zu einem bestimmten Zeitpunkt am wichtigsten? Was braucht dein Dorf? Metall aus den Vorratslagern, um die Verteidigungsanlagen aufzubauen, oder Kristalle aus den verwüsteten Regionen, um die Dragora wachsen zu lassen? Beweise, dass du das Zeug dazu hast, den Dragora zu helfen und die Düsterwelt zurückzuerobern."Letztes aktuelles Video: Ankündigung