Fractured Minds: Puzzle-Adventure über psychische Probleme für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC) Screenshot - Fractured Minds (PC)

BAFTA-Gewinnerin Emily Mitchell und Wired Productions haben das psychischen Problemen wie Angststörungen, Leere, Depression und Paranoia gewidmete Puzzle-Adventure Fractured Minds am 14. November 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam Microsoft Store oder eShop kostet jeweils nur 1,99 Euro. 80 Prozent der Einnahmen gehen laut Publisher an Mitchell und Safe In Our World , eine neu gegründete Wohltätigkeitsorganisation der Videospielbranche mit dem Ziel, Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen zu erregen und eine positive Wendung bei Spielern und Entwicklern zu bewirken.Weiter heißt es vom Publisher: "Emily Mitchell hat in der Entwicklung von Videospielen eine Ablenkung von ihrer Angststörung gefunden und möchte mit Fractured Minds für Aufmerksamkeit und besseres Verständnis gegenüber Betroffenen weltweit sorgen. Spieler begeben sich in Fractured Minds auf eine sehr persönliche und hoch emotionale Reise durch die menschliche Psyche. Die atmosphärischen und zum Nachdenken anregenden Kapitel symbolisieren verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit psychischen Problemen - von Isolierung bis zur Angststörung.""Mit Fractured Minds möchte ich erreichen, dass sich Menschen, die an Angststörungen leiden, nicht mehr so alleine fühlen", so Mitchell. "Die Wirkung dieser Krankheit ist praktisch unsichtbar, während sie Betroffene von Innen auffrisst. Es ist wichtig darauf aufmerksam zu machen und Halt zu bieten. Ich schätze die Unterstützung, die mir geboten wurde und will Anderen so gut wie möglich helfen.""Fractured Minds ist das beste Beispiel für aufstrebenden Talent, das Potential hat die Welt ein bisschen besser zu machen. Safe In Our World ist stolz darauf, Emily und ihr packendes Werk zu unterstützen", so Gina Jackson, Kuratorin für Safe In Our World. "Wir legen Wert darauf, Licht auf dieses dunkle Thema zu werfen und mit der Stigmatisierung rund um psychische Probleme aufzuräumen. Wir möchten gemeinsam auf eine Gaming-Community hinarbeiten, die sich gegenseitig unterstützt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer