Wildermyth: Taktik-Rollenspiel mit starkem Charakterfokus zieht in den Early Access - 4Players.de

Das Taktik-Rollenspiel Wildermyth von Worldwalker Games ist am 13. November 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo es voraussichtlich in sechs bis zwölf Monaten zusammen mit der Community vollendet werden soll. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind sogar alle 62 Reviews positiv). Der Preis für den Download beträgt aktuell 16,79 Euro und soll sich auch nach der Fertigstellung nicht erhöhen. Auf itch.io ist man ab 20 Dollar dabei.Die Macher beschreiben den im Papierstil gestalteten Titel als prozedural generiertes Taktik-Rollenspiel mit starkem Charakterfokus und Entscheidungen mit deutlich spürbaren Konsequenzen. Die Helden sollen sich im Spielverlauf von einfachen Bauern zu legendären Kriegern entwickeln, die altern, widersprechen, sich verlieben oder entsetzliche Opfer bringen. Darüber hinaus wird ein tiefgründiges und kreatives Kampfsystem, ein hoher Wiederspielwert und viele Anpassungsmöglichkeiten versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer