Last Stop: Übersinnliches Adventure der Macher von Virginia und Edith Finch in der Mache - 4Players.de

Die Macher von Virginia arbeiten derzeit an einem übersinnlichen Adventure mit dem Namen Last Stop . Für welche Systeme das gestern auf der X019 angekündigte Spiel erscheinen wird, wird auf der offiziellen Website noch nicht verraten. Demnach handelt es sich um ein narrativ geprägtes Abenteuer im heutigen London mit drei zusammenlaufenden Handlungsfäden, Körpertausch und anderen ungewöhnlichen Phänomenen.

An der Entwicklung beteiligt sind u.a. Annapurna Interactive ( What Remains of Edith Finch ) und Komponist Lyndon Holland. Der Enthüllungs-Trailer offenbart erste Eindrücke, wie der Alltag der verschiedenen Figuren zusammenhängen könnte: