Last Stop: Die übersinnlichen Ermittlungen beginnen im Juli

Donna, eine verrückte Highschool-Schülerin, die sich von ihrem erstickenden Elternhaus und ihrer überfürsorglichen großen Schwester gefangen fühlt. Von Zuhause weg sucht Donna mit ihren Freunden Becky und Vivek nach jugendlichen Nervenkitzeln, erlebt dann aber eine unangenehme Überraschung, als die Drei beim Amateurdetektivspiel, das schiefgelaufen ist, unerwartet zu Entführern werden.

John, ein überlasteter Single-Papa mittleren Alters. Mit Schulden und dem Druck belastet, Alleinerziehender zu sein, sehnt sich John eifersüchtig nach dem freien und einfachen Leben seines etwa zwanzigjährigen Junggesellennachbarn Jack. Als die beiden unwissentlich mit einem rachsüchtigen Fremden in Konflikt geraten, droht ein verfluchtes Artefakt ihr Leben für immer zu verändern.

Meena, eine rücksichtslos ehrgeizige Professionelle, die darum kämpft, die gleiche Zufriedenheit in ihrer Familie zu finden, die ihr die spannende Hektik ihrer Arbeit bietet. Als Meena mit einer aufstrebenden Kollegin um eine entscheidende Beförderung ringt, rührt sich im Keller unter ihrem Büro etwas Uraltes.

Im Juli 2021 wollen Variable State ( Virginia ) und Annapurna Interactive das Mystery-Adventure Last Stop für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlichen. Via Steam und eShop kann man den auch auf Nintendos Indie-World-Präsentation vorgestellten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Last Stop ist ein Third-Person-Adventure für Einzelspieler im heutigen London.Geschrieben und entwickelt von Variable State, den Schöpfern des preisgekrönten Virginia, erzählt Last Stop drei miteinander verbundene Geschichten von drei spielbaren Hauptfiguren:Last Stop ist komplett synchrongesprochen und bietet stundenlange Dialoge und eine Stimmenbesetzung Dutzender, mit Auftritten einiger der heute besten Talente Großbritanniens, darunter die aufstrebenden Stars Lulu Simpson als Molly Smith und Kassian Akhtar als Dylan Hughes. Last Stop umfasst einen Original-Soundtrack des BAFTA-prämierten Komponisten Lyndon Holland, von der Prager Philharmonie aufgeführt. Schlüpfe in die Rollen dreier einzigartiger Charaktere. Triff Entscheidungen, um ihre Gespräche zu gestalten. Erlebe ihre Sichtweisen und entdecke, wohin ihre persönlichen Geschichten führen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer