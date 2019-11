Path of Exile 2: Neue Storyline führt zum bekannten Endgame im Atlas; viele Verbesserungen geplant - 4Players.de

Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC) Screenshot - Path of Exile 2 (PC)

Bei der ExileCon ist Path of Exile 2 angekündigt worden. Das Action-Rollenspiel von Grinding Gear Games besteht aus einer neuen Storyline mit sieben Akten, die parallel zur Kampagne von Path of Exile läuft. Sowohl die alte als auch die neue Storyline führen zum selben (geteilten) Endgame im Atlas. Path of Exile 2 umfasst die Inhalte aus allen Erweiterungen der letzten sechs Jahre und bietet ein neues Fertigkeitensystem, neuen Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine und mehr.Die Charaktere aus Path of Exile 2 bestehen aus einer Reihe von neuen Verbannten, die aber denselben Klassen-Archetypen aus dem Originalspiel entsprechen. Mit diesen Verbannten eröffnen sich 19 neue Aszendenzklassen, die sich von der Kampagne aus dem ersten Teil unterscheiden.Unterstützungsgemmen werden im zweiten Teil direkt in Fertigkeitengemmen eingefasst. Es wird möglich sein, jede Fertigkeit eures Charakters mit sechs Verbindungen zu versehen. Viele Hindernisse des bisherigen Systems sollen dadurch wegfallen, "ohne Abstriche bei der Spieltiefe machen zu müssen. Sämtliche Ausrüstungen und Waffen wurden von Grund auf neu gestaltet, einschließlich komplett neuer Charaktermodelle und Animationen, die mit allen eurer alten Mikrotransaktionen kompatibel sind", heißt es von den Entwicklern aus Neuseeland.Ein Releasetermin für Path of Exile 2 wurde nicht genannt. Der Betatest wird frühestens gegen Ende 2020 anlaufen. In der Zwischenzeit halten die Entwickler an dem regulären, dreimonatigen Zyklus fest, in dem neue Erweiterungen für Path of Exile veröffentlichen werden - die Inhalte werden sowohl in den Kampagnen von Path of Exile als auch in Path of Exile 2 zur Verfügung stehen. Änderungen am Fertigkeitenbaum sowie an anderen Kernbereichen des Spielsystems sollen in den nächsten Monaten vorgestellt werden."Es gab innerhalb der letzten Jahre viele Änderungen, die wir gerne in Path of Exile integriert hätten, dies aber aufgrund der bestehenden Charaktere nicht konnten. Mit Path of Exile 2 haben wir nun die Möglichkeit, alle diese Änderungen in Form eines einzigen, großen Updates umzusetzen", schreibt Grinding Gear Games.Letztes aktuelles Video: Spielszenen