Path of Exile 2: Video: Hinter den Kulissen der Musikkomposition + neue Spielszenen

Grinding Gear Games hat ein Hinter-den-Kulissen-Video zu Path of Exile 2 veröffentlicht, in dem es hauptsächlich um die Musikuntermalung geht, aber auch einige neue Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel sind zu sehen. Komponiert wird die Musik von Kamil Orman Janowski, der für nahezu die gesamte Musik des Vorgängers verantwortlich war. In dem Video spricht er über den Kompositionsprozess, seine Inspirationen und die drei elementare Bestandteile der Musik des ersten Aktes (Folklore, Stammesmusik und Industriell/Experimentell).Letztes aktuelles Video: Behind the Music Act 1Path of Exile 2 besteht aus einer neuen Storyline mit sieben Akten, die parallel zur Kampagne von Path of Exile läuft. Sowohl die alte als auch die neue Storyline führen zum selben (geteilten) Endgame im Atlas. Path of Exile 2 umfasst die Inhalte aus allen Erweiterungen der letzten sechs Jahre und bietet ein neues Fertigkeitensystem, neue Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine, bessere Grafik und mehr. Path of Exile 2 wird 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.