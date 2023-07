Path of Exile 2: Neue Infos und Beta-Termin im Livestream erwartet

Path of Exile 2: Die ExileCon im Livestream

Belohnungen für PoE-Spieler

Dieses Wochenende wird in Auckland, Neuseeland gefeiert: Entwickler Grinding Gear Games veranstaltet die, die Hausmesse für. Die ist in diesem Jahr besonders interessant, denn es wird zahlreichegeben.Das Action-Rollenspiel ist nun schon seit einiger Zeit in der Entwicklung, aber dürfte weiterhin der vermutlich größte Konkurrent zum im Mai veröffentlichtensein. Nachdem es zuletzt sowohl bei der PC Gaming Show als auch beim Summer Game Fest zwei kurze Teaser gab, soll der Schleier bei der ExileCon nun richtig gelüftet werden – und ihr könnt live zusehen.Denn die ExileCon überträgt Entwickler Grinding Gear Games komplett via Twitch.tv , wobei die Uhrzeiten nicht unbedingt uns in Europa entgegen kommen. Die Keynote, bei der vermutlich die meisten allgemeinen Infos zu Path of Exile 2 und Path of Exile Mobile verraten werden, startet bei uns nämlichauf dem Kanal von Grinding Gear Games.Bereits eine halbe Stunde zuvor wird es eine Pre-Show mit populären Path of Exile-Streamern geben, ehe dann alle Augen auf die Keynote gerichtet sein werden. Im Rahmen dieser soll es einen ausführlichen Ausblick auf Path of Exile 2 geben. Aber nicht nur das: Auch einzur Fortsetzung, die sich mindestens mit dem bisherigen Path of Exile das Endgame teilen wird, soll während der ExileCon verraten werden.Zudem werden auch neue Information zuerwartet, welches einst 2019 angekündigt wurde.wurde es jedoch ziemlich still um das Projekt.Aber nicht nur wegen Path of Exile 2 und Path of Exile Mobile lohnt sich das Anschauen der ExileCon, sondern als aktuelle Spieler des Action-Rollenspiels werdet ihr auch belohnt. Insgesamt könnt ihrabstauben, wenn ihr über Twitch.tv lang genug zuschaut und zuvor euer PoE-Konto mit der Livestreaming-Webseite verbunden habt.Ist das der Fall, müsst ihr anschließend am 29. Juli zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr mindestens eine Stunde lang die Liveübertragung lassen, um diezu erhalten. Wollt ihr zudem dasmüsst ihr insgesamt vier Stunden lang der gesamtem ExileCon zusehen, die ihre Pforten am 30. Juli um 07:00 Uhr schließt.Wann Path of Exile 2 übrigens erscheint, ist noch völlig unklar. Dennoch dürfte ein baldiger Beta-Start möglicherweise auch Blizzard unter Druck setzen,