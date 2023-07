Path of Exile 2: Beta zum Diablo-Konkurrenten startet im Juni 2024

Path of Exile 2: Beta-Termin und neues Gameplay enthüllt

Mikrotransaktionen werden geteilt

Für die ExileCon in Neuseeland hatte Entwickler Grinding Gear Games große Neuigkeiten fürangekündigt – und das Versprechen gehalten. Im Rahmen der Hausmesse gab es ein spannendes Update zum kommenden Action-Rollenspiel, auch wenn dernoch auf sich warten lässt.Die vermeintlich wichtigste Neuigkeit:. Obwohl man zuvor plante, dass sichund sein Nachfolger das Endgame teilen, hat man diese Idee mittlerweile verworfen. PoE 2 sei über die Zeit stetig gewachsen und habe so viele eigene Ideen, dass die Entwickler nicht dafür den ersten Teil zerstören möchten.Wie sehr sich Path of Exile 2 von seinem Vorgänger unterscheidet, haben die Macher dann in einerunter Beweis gestellt. Zu sehen ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Action-Rollenspiel, bei dem die Klassen Mönch und Zauberin zum Einsatz kommen. Was sofort auffällt? Path of Exile 2 spielt sich langsamer und das liegt nicht nur daran, dass es sich um eine Präsentation aus einem frühen Akt handelt.Stattdessen erinnert das Gameplay spätestens bei den vorgestellten Bossen fast schon an ein Soulslike: Als Spieler weicht man aktiv mit Rollen gegen Angriffe aus. Die Ausweichrolle hat dabei keinen Cooldown, aber macht auch nicht unverwundbar. Angriffe mit Flächenschaden werden also weiterhin eine Gefahr sein. Wie das Ganze in Aktion aussieht und welche Änderungen die Entwickler noch für Path of Exile 2 vornehmen, seht ihr im Gameplay-Video:Am Ende der Präsentation hatte Grinding Gear Games dann noch eine weitere wichtige Info parat: Die Beta zu Path of Exile 2 wird amerscheinen. Ein Release der Vollversion ist also vor Ende 2024 unrealistisch, vermutlich wird es eher erst 2025 soweit sein.Nach der Veröffentlichung will Grinding Gear Games übrigens nicht Path of Exile für den Nachfolger komplett beiseite schieben. Stattdessen sollen beide Serienteile in der Zukunft mit Updates und neuen Inhalten versorgt werden. Der Idealfall für das neuseeländische Studio ist, dass sich die Spieler dazu entscheiden, beide Action-Rollenspiele zu zocken.Zynisch könnte man nun denken: "Na klar, um doppelt an Mikrotransaktionen zu verdienen!", aber das stimmt nicht so ganz. Denn eure bereits gekauften kosmetischen Gegenstände und Taschen aus Path of Exile könnt ihr in Path of Exile 2 weiterverwenden. In diesem Falle teilen sich die beiden Diablo-Konkurrenten doch noch eine gemeinsame Basis.Für dasgab es übrigens kein Update. Wie es um das Projekt steht, ist demnach weiterhin völlig offen.