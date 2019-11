Rogue Company: Multiplayer-Shooter für PC, PS4, Switch und Xbox One in Entwicklung - 4Players.de

Mit Rogue Company befindet sich bei First Watch Games und den Hi-Rez Studios ein Multiplayer-Shooter mit PvP-Fokus (Spieler-gegen-Spieler) in Entwicklung . Das Actionspiel wird 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Cross-Play und Cross-Progression soll auf allen Plattformen unterstützt werden. Mit unterschiedlichen Söldnern, Waffen, Fertigkeiten und Spielmodi sollen möglichst viele unterschiedliche Spielertypen angesprochen werden. Weitere Informationen sollen "demnächst" folgen."Rogue Company ist ein streng geheimes, international operierendes Syndikat von Elite-Söldnern. Während der Großteil der Weltbevölkerung diese geheimnisvollen Söldner bestenfalls für ein Gerücht hält, wissen Eingeweihte nur zu genau, dass die Agenten von Rogue Company für den Erfolg der gefährlichsten und anspruchsvollsten Missionen unabkömmlich sind. In Rogue Comapny schlüpft der Spieler in die Rolle eines Söldners und kann sich mit der Waffe seiner Wahl ausgerüstet in verschiedene PvP-Spielmodi an ikonischen Schauplätzen stürzen", schreibt der Hersteller.