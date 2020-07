Rogue Company: Betatest auf PC, PS4, Switch und Xbox One angelaufen

Die Beta oder der Early Access von Rogue Company ist auf PC ( Epic Games Store ), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Der taktische Multiplayer-Shooter von First Watch Games und den Hi-Rez Studios (Smite, Paladins) bietet Cross-Play und Cross-Progression. Mit unterschiedlichen Söldnern, Waffen, Fertigkeiten und Spielmodi (2-gegen-2 und 4-gegen-4) wollen die Entwickler möglichst viele unterschiedliche Spielertypen ansprechen.Hi-Rez: "Die Welt ist in Gefahr. Um sie zu retten, müssen die Besten der Besten ran! Rogue Company ist ein taktischer Action-Shooter in der Third-Person-Perspektive, bei dem das Schicksal der Welt in deinen Händen liegt. Schlüpfe in die Rolle eines Eliteagenten der Rogue Company, von denen jeder seine ganz eigenen Fähigkeiten besitzt, und stelle dein Können in verschiedenen Spielmodi unter Beweis. Rogue Company ist voller Action, Waffen, Gadgets und hat Stil. Dein Auftrag beginnt jetzt. Dein Alltag: die Guten retten, dabei gut aussehen und dafür noch gut bezahlt werden."Das Spiel soll irgendwann in Zukunft auf Free-to-play umgestellt werden. Bis dahin erhält man Beta-Zugang, wenn man bestimmte Editionen kauft. Die Editionen unterscheiden sich bei den zur Verfügung stehenden Agenten, Ingame-Währung und kosmetischen Extras.Starter-Gründerpaket (14,99 Euro)"Mit dem Starter-Gründerpaket für Rogue Company erhältst du sofortigen Zugang zum Spiel, zwei zusätzliche spielbare Agenten und vier kosmetische Gegenstände, damit du die Mission mit Stil in Angriff nehmen kannst."Standard-Gründerpaket (29,99 Euro)"Mit dem Standard-Gründerpaket für Rogue Company erhältst du sofortigen Zugang zum Spiel und alles Weitere, was du für deine Karriere als Eliteagent brauchst. Neben acht spielbaren Agenten enthält das Paket außerdem vier kosmetische Gegenstände."Ultimative Gründerpaket (59,99 Euro)"Das Ultimative Gründerpaket für Rogue Company enthält alles, was du für deinen Start als Eliteagent brauchst. Es gewährt dir sofortigen Zugang zum Spiel, acht spielbare Agenten und kosmetische Gegenstände. Oben drauf bekommst du noch 1500 Rogue Bucks."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer