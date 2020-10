Rogue Company: Mehrspieler-Shooter ist jetzt kostenlos spielbar

Am 30. September 2020 haben die Hi-Rez Studios und First Watch Games den taktischen Third-Person-Shooter Rogue Company auf ein Free-to-play-Modell umgestellt und in die Open Beta auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch entlassen. Der Cross-Play und Cross-Progession unterstützende Online-Shooter (zur offiziellen Website ) kann fortan kostenlos via Epic Games Store Microsoft Store und eShop heruntergeladen werden. Nur im hiesigen PlayStation Store werden 0,25 Euro für den Download fällig - als Bonus gibt's ein exklusives RoCo-Deutschland-Spray.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Welt ist in Gefahr. Um sie zu retten, müssen die Besten der Besten ran. In Rogue Company, dem taktischen Third-Person-Shooter, übernimmst du diesen Job! Schlüpfe in die Rolle eines Eliteagenten der Rogue Company und stelle dein Können in verschiedenen Spielmodi unter Beweis. Mit individuellen Fertigkeiten, Waffen und Gadgets kämpfst du dich in actiongeladenen Matches an die Spitze - und zwar mit Stil. Die Mission beginnt jetzt. Deine Mission. Dein Stil. Deine Beute."Letztes aktuelles Video: Open Beta Launch Trailer