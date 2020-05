Resolutiion: Bizarres Pixel-Abenteuer in Zelda-Manier startet im Mai auf Switch und PC

Das Mainzer Entwicklerduo Monolith of Minds hat zusammen mit Deck13 angekündigt, wann ihr 2D-Action-Adventure Resolutiion für PC und die Switch erscheinen soll. Am Donnerstag, 28. Mai soll es auf beiden Plattformen soweit sein. Auf Steam und GOG ist bereits eine Demo des von klassischen Action-Adventures wie Zelda inspirierten Titels erhältlich.Im Spiel erkunde man eine zerbrochene Zukunft, in der man seltsame Waffen und Geschichten sammle, um die Vergangenheit zusammenzusetzen. In einer Welt, der es egal sei, ob sie einen verwirre oder umbringe, stehe man einer multikulturellen Collage zynischer Götter, emotionaler Maschinen, Zeloten, Technikfeinden und pelzigen Viechern gegenüber, heißt es auf der offiziellen Website kryptisch."Ein alter Killer eskortiert eine neuigierige KI durch chaotische Kämpfe, seltsame Puzzel und entdecke eine merkwürdig surreale Welt. Resolutiion ist ein actionlastiges Action Adventure, erschaffen von zwei Brüdern aus Deutschland, die eine Horde wilder Pixelgrafiker anführen. Freue dich auf dreckige Witze, tiefgründige Geschichten und einen absolut brachialen Soundtrack, der dich 20 Stunden durch halsbrecherische Kämpfe und spannende Welten begleiten wird. Wirst du der Spieler sein? Oder wird mit dir gespielt werden? Das Ewige Empire ist nicht, wie es scheint.Erkunde eine dystopische Zukunft, sammle seltsame Waffen und Geschichte und setze das große Ganze zusammen: Ein Betrogener Freund, eine zerbrochene Familie und eine Welt versunken im Krieg. Um das Geheimnis der Cradles zu lüften, begib dich auf eine Reise voll mit zynischen Göttern, emotionalen Robotern, Gänsen, pelziger Monster und eine Welt, die sich nicht entscheiden kann, ob sie dich belohnen möchte - oder dich vernichten will.Features:- 20 Stunden Spielzeit- Erkunde eine düstere Cyberpunk Welt in der nichts ist, wie es scheint- Erlebe eine düstere Story in der du vermutlich der Held bist - oder der Schurke- Schalte neue Fähigkeiten frei, um deine Gegner zu bezwingen- Überlebe brutale Kämpfe und vernichte so manch grausamen Bossgegner- Lausche einem brachialen Soundtrack mit rund 60 Tracks"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer