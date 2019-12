Fight'N Rage: Oldschool-Brawler schwingt auch auf PS4 die Fäuste - 4Players.de

Seba Games Dev und BlitWorks haben ihr bereits für PC sowie Nintendo Switch und Xbox One (zum Test ) erschienenes 2D-Beat'em-Up Fight'N Rage am 3. Dezember 2019 auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store werden aktuell 19,99 Euro für den Download fällig.Spielbeschreibung des Herstellers: "Fight'N Rage ist ein Side-Scroller Beat'em Up in einer fernen Zukunft, in der Menschen durch Mutanten versklavt sind. Das Spiel wurde durch die Klassiker aus der 'goldenen Ära' dieses Genres inspiriert. Dieses brandneue Old-School-Spiel ist eine Hommage an die Arcade-Hits der 90er.In einer Welt mit dem Recht des Dschungels kämpfen 2 Menschen und ein Mutanten-Rebell gegen diesen Wahnsinn an. Mach dich bereit für den Kampf gegen skrupellose Mutanten, mach dich bereit ... für Fight'N Rage!"Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer