We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw



— Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Die Gerüchte waren wahr ( zur Munkel-News ): Valve Software hat heute auf Twitter bestätigt, dass die beliebte Shooter-Serie Half-Life einen VR-Ableger bekommt. Half-Life Alyx ist eines von Valves drei großen "Flagship-Titeln" für verschiedene Headsets (natürlich per SteamVR). Am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr unserer Zeit soll der Titel näher vorgestellt werden - also höchstwahrscheinlich im Rahmen der dann stattfindenden Game Awards. Unterstützte VR-Headsets wurden noch nicht aufgezählt. PCGamer.com wunderte sich zwar, dass die frohe Kunde auf einem neuen, noch relativ unbekannten Twitter-Account des Unternehmens veröffentlicht wurde - doch die Nachricht sei auch von Valves übrigen Kommunikationskanälen aufgegriffen worden, so das Magazin.