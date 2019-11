Half-Life: Alyx: Lässt sich laut Valve nicht für Maus und Tastatur umsetzen - 4Players.de

Bei Virtual-Reality-Fans sorgte die Ankündigung des SciFi-Shooters Half-Life: Alyx zur News ) wie erwartet größtenteils für überschwängliche Freude. Es gab allerdings auch eine Menge enttäuschter "klassischer" Spieler, die auf Twitter & Co. ihrem Unmut darüber Luft machten, dass es laut der Gerüchte keine Umsetzung für Maus und Tastatur oder den Game-Controller geben wird.In Geoff Keighleys Blick hinter die Kulissen der Entwicklung auf dem Youtube-Kanal der Game Awards ( The Final Hours via Uploadvr.com ) wurde mittlerweile bestätigt, dass eine solche Fassung für "Nicht-VR" unwahrscheinlich ist. Valves Dario Casali räumte zwar ein, dass sein Team liebend gerne eine Umsetzung liefern würde, doch das Projekt "begann wie bereits erwähnt als eine Erforschung von VR. Je länger wir die Controller und das Headset nutzten, realisierten wir - die Menge an Interaktionen, die uns das ermöglicht, die Menge der Möglichkeiten, die uns das gibt, je weiter wir das erforschten, desto stärker realisierten wir, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die wir einfach nicht zurück aufs Keyboard umsetzen können!"Vor allem das simultane Tracking von Händen und dem Kopf im dreidimensionalen Raum mache eine ähnliche Umsetzung mit Maus und Tastatur unmöglich - vor allem, wenn man sie erst einmal mit den Spielmechaniken verknüpft habe.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer