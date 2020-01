Half-Life: Alyx: Valve hält heute Abend AMA-Fragestunde auf Reddit ab

The Half-Life: Alyx team will be doing an AMA on https://t.co/y6aHejwwHE tomorrow at 9am Pacific Time. Come prepared with all your burning questions about the game's development, because we'll be there to answer some of them. pic.twitter.com/qN3BCn7OPC



Heute Morgen dürfte sich manch ein Half-Life- und VR-Fan verwundert die Augen gerieben haben, als die Nachricht über Valves heutige Reddit-Fragestunde zum kommenden VR-Shooter Half-Life: Alyx auftauchte. Auf Twitter verkündete der eigentlich als verschlossen bekannte Hersteller, dass um neun Uhr morgens an der Westküste (also 18 Uhr deutscher Zeit) ein Reddit-AMA (Ask me anything) auf r/HalfLife startet."Kommt gut vorbereitet vorbei, mit all euren brennenden Fragen über die Entwicklung des Spiels, denn wir werden dort sein, um manche von ihnen zu beantworten", so die Ankündigung auf Twitter, welche auch ein frisches Artwork von Alyx an einem der glühenden Umgebungs-Puzzles zeigt. Uploadvr.com merkt an, dass ein Moderator auf r/HalfLife bereits die Warnung ausgesprochen hat, "Witze über Half-Life 3" auf ein Minimum zu beschränken, da sich das AMA auf Half-Life: Alyx fokussiert.Bereits vorm AMA wurde zudem auf Twitter angekündigt, dass die Half-Life-Serie auf Steam ab sofort kostenlos spielbar ist, und zwar bis zur Veröffentlichung von Half-Life: Alyx:Der zeitlich zwischen den Ereignissen von Half-Life und Half-Life 2 spielende Shooter Half-Life: Alyx soll laut Steam-Store im März 2020 für die PC-Headsets Valve Index, Oculus Rift (S), HTC Vive und Windows Mixed Reality (WMR) erscheinen. Wer seine Oculus Quest mit einem Oculus-Link-kompatiblen Kabel an den Spiele-PC anschließt, wird den Titel ebenfalls spielen können.Letztes aktuelles Video: Talk Was bedeutet Half-Life Alyx fuer VR