Half-Life: Alyx: Hat das bisher größte Valve-Team; pünktlicher Release wahrscheinlich

Für den Shooter Half-Life: Alyx hat Valve das bisher größte Entwickler-Team aufgebaut, das je an einem Spiel gearbeitet hat - das verriet der Hersteller im gestrigen Reddit-AMA -Fragestunde ( via Roadtovr.com ). Rund 80 Personen mag heutzutage nicht mehr nach viel klingen, für ein VR-Projekt ist es allerdings eine üppige Team-Größe.Eine gute Nachricht ist zudem, dass von der "allerletzten Szene" abgesehen das komplette Spiel fertiggestellt sei. Viele Valve-Mitarbeiter sowie Playtester hätten es bereits mehrfach komplett durchgespielt. Momentan konzentriere sich die Arbeit auf Bugs und Feintuning, womit man also genau im Zeitplan liege: "Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren vorgesehenen Release halten werden", so eine Antwort.Der zeitlich zwischen den Ereignissen von Half-Life und Half-Life 2 spielende Shooter soll laut Steam-Store im März 2020 für die PC-Headsets Valve Index, Oculus Rift (S), HTC Vive und Windows Mixed Reality (WMR) erscheinen. Wer seine Oculus Quest mit einem Oculus-Link-kompatiblen Kabel an den Spiele-PC anschließt, wird den Titel ebenfalls spielen können.Letztes aktuelles Video: Talk Was bedeutet Half-Life Alyx fuer VR