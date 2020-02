Half-Life: Alyx: Das VR-Abenteuer wird am 23. März erscheinen

Entdecken Sie Umgebungen von Half-Life: Alyx in Ihrem SteamVR-Startort.

Alternative Waffenskins für Alyx' Arsenal.

Spezielle Half-Life: Alyx-Inhalte für Counter-Strike: Global Offensive"





Pre-Order bonuses for anyone who has purchased a Valve Index will start rolling out the week of March 2nd, beginning with Steam VR Home environments inspired by locations in Half-Life: Alyx. We will have more information on upcoming Valve Index availability soon. pic.twitter.com/wICU1e9HhF



— Valve (@valvesoftware) February 13, 2020

Der Termin steht fest. Half-Life: Alyx wird am 23. März 2020 erscheinen. Das VR-Abenteuer kostet 49,99 Euro auf Steam (englische Sprachausgabe, deutsche Untertitel). Es wird auf Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality und Oculus Quest (mit PC und Link-Kabel) spielbar sein."Kunden, die vor Veröffentlichung des Spiels Hardware von Valve Index gekauft haben, erhalten zu Beginn 2020 Zugriff auf einzigartige Vorteile:Story-Hintergrund: "Valve kehrt mit seinem neuen VR-Spiel Half-Life: Alyx zu Half-Life zurück. Zeitlich zwischen den Ereignissen von Half-Life und Half-Life 2 gelegen, handelt die Geschichte von einem unmöglichen Kampf gegen außerirdische Eroberer - die Combine. Sie sind Alyx Vance - die einzige Hoffnung für das Überleben der Menschheit. Seit dem Black-Mesa-Vorfall hat die Combine ihre Vorherrschaft über den Planeten noch weiter ausgebaut und pfercht die übriggebliebene Bevölkerung in Städte ein. Unter ihnen befinden sich zwei der größten Wissenschaftler der Erde: Ihr Vater, Dr. Eli Vance und Sie. Als Gründer des aufkeimenden Widerstands haben Sie Ihre wissenschaftlichen Aktivitäten heimlich fortgeführt - wichtige Forschungen und die Herstellung wertvoller Werkzeuge für die wenigen Menschen, die es wagen, sich der Combine zu widersetzen."Letztes aktuelles Video: Talk Was bedeutet Half-Life Alyx fuer VR