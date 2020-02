Half-Life: Alyx: Valve veröffentlicht überraschende Systemanforderungen; Index-Probleme wegen Corona-Virus

"Systemanforderungen



Grafik: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM" "SystemanforderungenMinimum:Betriebssystem: Windows 10Prozessor: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600Arbeitsspeicher: 12 GB RAMGrafik: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM"

Reicht mein alter Virtual-Reality-PC noch für Half-Life: Alyx ? Diese Frage dürften sich in letzter Zeit wohl einige VR-Interessierte gestellt haben. Schließlich hat Valve kürzlich bekanntgegeben, dass der Shooter am 23. März auf Steam erscheinen wird.Dass mannigfaltige PC-Headsets unterstützt werden, war klar, doch mittlerweile gibt es im Steam-Store auch die nötigen Specs unter der Haube, die trotz aufwändiger Kulissen in den Trailern erstaunlich niedrig ausfällt. Im Grunde handelt es sich um die Basisausstattung, die für diverse VR-Headsets benötigt wird. Wie weit die Qualität dafür heruntergeregelt werden muss, wird sich zeigen. Laut Uploadvr.com verkündete Valve außerdem, dass man in den kommenden Monaten "weit weniger" hauseigene Index-Headsets verkaufen können wird, weil die Produktion derzeit vom in China grassierenden Corona-Virus beeinträchtigt werde. Man arbeite trotzdem hart daran, den hohen Bedarf zu bedienen. Vorm Launch von Half-Life: Alyx sollen demnach noch einmal einige Exemplare erhältlich werden, wofür man sich im Steam-Store zur Benachrichtigung anmelden kann.Letztes aktuelles Video: Talk Was bedeutet Half-Life Alyx fuer VR