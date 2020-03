Half-Life: Alyx: Valve stellt weitere Rückkehr zur Marke in Aussicht

Mit Half-Life: Alyx bekommt man zwar immer noch keinen vollwertigen Nachfolger von Half-Life 2 und benötigt zwingend ein VR-Headset, aber im Gespräch mit Game Informer stellt Robin Walker von Valve in Aussicht, dass es nach dem VR-Ableger eine weitere Rückkehr in das Spieleuniversum geben wird und die Reihe innerhalb des Unternehmens immer noch einen hohen Stellenwert besitzt."Bei Half-Life: Alyx haben wir Teammitglieder, die schon seit Half-Life 2 bei Valve sind und sogar welche, die beim ersten Half-Life dabei waren", so Walker. "Es sind außerdem Leute im Team, für die Half-Life: Alxy das erste Mal darstellt, dass sie an einem Spiel der Serie mitarbeiten. Einige von ihnen hoffen sicherlich, dass es nicht das letzte sein wird. Wir sehen Half-Life: Alyx auf jeden Fall als unsere Rückkehr zu dieser Welt an und nicht das Ende."Der VR-Ableger fungiert bekanntlich als Prequel zum zweiten Teil. Walker betont jedoch, dass es sich hinsichtlich Inhalt und Umfang um ein vollwertiges Half-Life-Spiel handelt, das auch der Story einige neue und interessante Facetten hinzufügt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Video 3