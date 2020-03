Half-Life: Alyx: Fünf Fakten: Was ihr vor dem Spielen wissen solltet

Am Montag erscheint mit Half-Life: Alyx endlich ein neues Half-Life. Wir haben im Vorfeld der Veröffentlichung fünf wichtige spoilerfreie Fakten bezüglich Story, Spieldesign & Co zusammengetragen, die ihr vor dem Spielen kennen solltet.• Half-Life: Alyx ist das erste neue Spiel mit dem Namen Half-Life im Titel seit 2007 – und wird als Bindeglied zwischen den beiden Teilen eine erzählerische Lücke füllen. Die Geschichte findet nach der Alien-Invasion in der Forschungseinrichtung Black Mesa statt, die sich in Half-Life und den beiden Erweiterungen Opposing Force sowie Blue Shift ereignet. Der Kampf gegen die Combine in der von der Alien-Koalition besetzten „City 17“ ist das zentrale Motiv von Half-Life 2. Und genau das wird in Alyx bereits eine wichtige Rolle spielen.• Dementsprechend wird man erneut nicht in den HEV-Suit von Gordon Freeman schlüpfen. Stattdessen spielt man in der rund 15-stündigen Kampagne Alyx Vance, die Tocher von Eli Vance, einem der leitenden Forscher aus Black Mesa. Alyx spielt in Half-Life 2 eine wichtige Rolle und tritt dort bereits als fähige Untergrund-Kämpferin auf. Entsprechend spannend könnte ihre Entwicklung in Half-Life: Alyx sein.• Half-Life: Alyx erscheint als erster Teil der Reihe exklusiv für VR-Headsets auf dem PC – und hat dafür angeblich das größte Entwicklerteam zur Verfügung, das bei Valve je an einem Titel gearbeitet hat. Das Spiel erhält auf der Valve Index exklusive Steuerungs-Spielereien, wird aber auf allen PC-Headsets gleichwertig umgesetzt. PlayStation VR wird vorerst nicht unterstützt. Valve deutete aber bereits an, dass es später evtl. weitere Umsetzungen geben könnte.• Die Vr-Exklusivität könnte auch mit der Steuerung zusammenhängen: Half-Life: Alyx bietet freie Bewegung, Hand- und sogar Finger-Tracking bei den jeweils unterstützten Headsets. Die Steuerung soll damit insbesondere auf der Valve Index viel Interaktion mit der Umgebung und weitgehende Freiheit zulassen.• Der Vorab-Download auf Steam beginnt am heutigen Freitag, freigeschaltet wird das Spiel am Montag, 23. März, um 18 Uhr. Besitzer einer Valve Index oder auch von anderer unterstützter Valve-Hardware wie einem Index-Controller bekommen das Spiel kostenlos. Habt ihr schon mal ein entsprechendes Gerät mit eurem Steam-Account benutzt, erscheint das Spiel automatisch in eurer Bibliothek. War das vor dem Launch, bekommt ihr als Bonus u.a. ein paar hochaufgelöste Umgebungen für SteamVR.Letztes aktuelles Video: Fuenf Fakten vor dem Spiel