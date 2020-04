Half-Life: Alyx: Die Fortbewegung der Spielfigur als grundlegende Herausforderung

In Virtual-Reality-Spielen ist die Fortbewegung der Spielfigur bekanntlich eine grundlegende Herausforderung, da der Spieler zumeist ortsgebunden ist und sich nur in einem eingeschränkten Raum bewegen kann. In Half-Life: Alyx werden bekanntlich drei verschiedene Fortbewegungsarten angeboten: Teleportation, Standortwechsel und Fortlaufende Bewegung.Fortlaufende Bewegung ähnelt der traditionellen Ego-Shooter-Steuerung mit Maus und Tastatur am meisten, da die Bewegung der Spielfigur direkt gesteuert wird. In beiden Teleportationsmodi nutzt man die "Ziel-Benutzer-Oberfläche", um den gewünschten neuen Standort auszuwählen. Bei der Teleportation blendet der Bildschirm schwarz auf und der Spieler wird zum Zielort bewegt. Der Spieler taucht anschließend nach einer Schwarzblende am Zielort wieder auf. Beides geschieht im Bruchteil einer Sekunde. Standortwechsel funktioniert ähnlich, jedoch fehlt die schwarze "Abblendung". Die Valve-Entwickler Jason Mitchell, Luke Nalker, Greg Coomer und Roland Shaw gehen im folgenden Video ausführlich auf die Entwicklung dieser drei Fortbewegungsarten ein und sprechen darüber, welche Erfahrungen sie mit frühen Prototypen gemacht haben. Sie gehen auch auf verworfene Ideen wie das Navigationsnetzsystem ein und erklären warum die Sichthöhe bzw. die Größenverhältnisse so wichtig sind.Letztes aktuelles Video: Locomotion Deep Dive