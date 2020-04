Half-Life: Alyx: 860.000 Spieler im März 2020 und ein Blockbuster im VR-Bereich

Danny. schrieb am 23.04.2020 um 17:58 Uhr

das Spiel gehört wohl zu den besten Gaming-Erfahrungen die ich je hatte

für mich einfach meisterhafte Arbeit bis ins kleinste Detail und die wohl spannendsten Feuergefechte in VR bisher, da macht jede Begegnung einen riesen Spaß

dadurch freue ich mich jetzt noch umso mehr auf Medal of Honor: Above and Beyond

wenn die ganzen Bundleversionen nicht mit inbegriffen sind, kratzt man bestimmt an der 1 Million Marke

Alyx hat es jedenfalls mehr als verdient