Half-Life: Alyx: Entwickler-Kommentar nachgereicht

Der Shooter-König für VR hat gestern ein Update mit insgesamt drei Stunden langen Entwickler-Kommentaren bekommen. Wie Uploadvr.com berichtet, muss man nach dem Update in Half-Life: Alyx die Kommentare in den Optionen aktivieren und ein neues Spiel starten.An 147 "Points of interest" stülpt man sich dann mitten in der Spielwelt ein virtuelles Headset über und begutachtet die Eindrücke der Entwickler. Aufgrund der derzeitigen Home-Office-Situation bei Valve sollte man allerdings nicht immer professionelle Aufnahme-Qualität erwarten. Außerdem wird davor gewarnt, dass Spoiler enthalten sind - es ist also definitiv nichts fürs erste Durchspielen!Letztes aktuelles Video: Locomotion Deep Dive