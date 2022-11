Half-Life: Alyx: Mod Levitation mit mehrstündiger Kampagne erschienen

Half-Life: Alyx – Levitation mit acht Leveln

Ein paar Gerüchte, aber noch nichts handfestes

Über zweieinhalb Jahre hat Half-Life: Alyx bereits auf dem Buckel und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Zum Glück gibt es aber die Community, die mithilfe einer Mod das VR-Spiel um eine neue Kampagne bereichern.Die Mod hört auf den Namen Levitation und beinhaltet eine drei bis vier Stunden lange Kampagne. Dabei erzählt die Modifikation eine neue Geschichte, die direkt an die Haupthandlung von Half-Life: Alyx anschließt. Aus diesem Grund schlüpft ihr als Spieler auch ein weiteres Mal in die Rolle von Alyx Vance.Als Alyx begebt ihr euch in Levitation nach Sektor X von City-17, denn dort taucht auf einmal ein fliegendes Gebäude auf. Bei der Erkundung des Gebäudes verschwinden darüber hinaus zwei Mitglieder der Widerstandstruppe, weshalb ihr die Dinge nun selbst in die Hand nehmt.Die Mod umfasst insgesamt acht verschiedene Level, die sich rein spielerisch am Original orientieren. Hinzu kommt eine neue Vertonung sowie neue Animationen, die speziell für die Mod angefertigt worden sind. Einen ersten Eindruck davon erhaltet ihr im Trailer:Wer nun Lust darauf bekommt, der kann die Modifikation kostenlos über den Steam Workshop herunterladen . Voraussetzung ist, dass ihr Half-Life: Alyx bereits besitzt, um die Mod spielen zu können.Wie es bei Valve weitergeht, ist derweil recht unklar. Das Unternehmen hält sich wie gewohnt mit Informationen bedeckt, aber im Internet brodelt es hin und wieder. Gemäß aktuellen Gerüchten soll Valve unter anderem an einer neuen Marke namens Neon Prime arbeiten , die im Universum von DOTA spielt.Außerdem soll sich mit Half-Life: Citadel noch ein weiteres Spiel in Entwicklung befinden . Dort soll vor allem ein asymmetrischer Mehrspieler-Modus im Fokus stehen, bei denen VR-Nutzer mit klassischen PC-Spielern zusammenspielen können. Beide Projekte sind jedoch bisher von offizieller Seite nicht bestätigt.Letztes aktuelles Video: Locomotion Deep Dive