Broken Lines: Narratives Taktik-Rollenspiel im Zweiten Weltkrieg für PC und Switch im Anmarsch - 4Players.de

Der dänische Entwickler PortaPlay und Super! Publishing wollen das im Zweiten Weltkrieg verortete Taktik-Rollenspiel Broken Lines Anfang 2020 auf PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den auch für PlayStation 4 und Xbox One angekündigten Titel bereits seiner Wunschliste hinzufügen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Broken Lines ist ein taktisches, handlungsbasiertes WK-2-Rollenspiel über einen Trupp aus acht Soldaten, der hinter den feindlichen Linien im Herzen Osteuropas notlandet und sich ohne Hierarchie oder Befehle durchschlagen muss.Ohne Offiziere, Anführer oder Informationen kommt es zum Überleben auf einen unbezwingbaren Willen an. Doch das gestaltet sich schwierig, da sie allein auf ihre Ausbildung und ihre Instinkte angewiesen sind. Als Allererstes müssen sie lernen zusammenzuarbeiten, um die vor ihnen liegenden Herausforderungen bewältigen zu können. Jeder Überlebende besitzt eigene Ansichten darüber, was nun zu tun ist, und seine eigenen Prinzipien. Die einen wollen herausfinden, warum sie notlanden mussten, andere wiederum wollen möglichst wenig Aufsehen erregen, um nicht vom Feind entdeckt zu werden. Manche reden hinter vorgehaltener Hand sogar von Desertation. Deine Aufgabe ist es, diesen zusammengewürfelten Soldatenhaufen mit unsichtbarer Hand durch sämtliche Schwierigkeiten zu geleiten. Überlege dir deine Entscheidungen gut, denn sie haben alle reale Auswirkungen auf das Schicksal der Überlebenden."