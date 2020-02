Broken Lines: PC-Soldaten rücken aus

Screenshot - Broken Lines (PC) Screenshot - Broken Lines (PC) Screenshot - Broken Lines (PC) Screenshot - Broken Lines (PC) Screenshot - Broken Lines (PC) Screenshot - Broken Lines (PC)

PortaPlay und Super! Publishing haben ihr im Zweiten Weltkrieg verortetes Taktik-Rollenspiel Broken Lines am 25. Februar 2020 für PC veröffentlicht. Im März sollen die Truppen auf Nintendo Switch, später auch auf PlayStation 4 und Xbox One ausrücken. Der Download via Steam und GOG schlägt mit 24,99 Euro zu Buche, die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (derzeit sind 94 Prozent von 18 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,5 von fünf Sternen.Vom Hersteller heißt es: "Das einzigartige WWII-Taktik-Rollenspiel mit alternativem Geschichtsverlauf schlägt seinen ganz eigenen Weg im Taktik-RPG-Genre ein: Die tragische Geschichte zeigt den Einfluss des Krieges auf die Herzen und Gemüter eines zusammengeschweißten Soldatentrupps, der verzweifelt versucht, sich nach einer verheerenden Bruchlandung in unbekanntem Gebiet hinter feindlichen Linien nach Hause durchzuschlagen.Auf ihrem Weg nach Hause kämpfen sie nicht nur mit dem Feind, sondern auch mit ihrem Sinn für Recht und Unrecht. Sowohl im taktischen 'Pause-und-Play-Kampf' als auch in intensiven und interaktiven Dialogen, erfahren die Spieler die echten Grausamkeiten des Krieges, die den Gemütern und Körpern der Soldaten einen hohen Tribut abverlangen.""In Broken Lines planen die Spieler alle Bewegungen und Aktionen im Voraus. Dabei müssen sie zahlreiche Faktoren beachten, wie Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Ballistik, Trefferchancen, Waffentypen, Entfernung, Deckung, Wunden-Debuffs und Stress, der zu Panik führen kann und in der Folge zur vollständigen Charakterimmobilität oder schlichtem Wegrennen.Sobald alles geplant ist, drücken Spieler den Play-Button und alles wird simultan in Echtzeit ausgeführt. Aber: Immer wenn die eigenen Soldaten einen neuen Feind sehen, hält das Spiel an. Dann haben die Spieler die Möglichkeit, auf die neue Situation zu reagieren und in dieser Pause umzuplanen. Anschließend geht es mit Play weiter. Dieses Pause-und-Play-System ist der Kern des Gameplays von Broken Lines."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC