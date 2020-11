Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back: PS4-Premiere und kostenloses Switch-Update der Blasen-Action

Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch) Screenshot - Bubble Bobble 4 Friends (PS4, Switch)

Am 17. bzw. 19. November 2020 haben ININ Games und Taito die mit 100 zusätzlichen Levels aufwartende Blasen-Actionfür PlayStation 4 sowie als Gratis-Update für Bubble Bobble 4 Friends auf Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet wie auch das Original im eShop 39,99 Euro. Am 26. November sollen zudem physische Boxversionen von The Baron is Back! für PS4 und Switch im Handel erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die beliebten Drachen Bub und Bob sind wieder da! Mit Bubble Bobble 4 Friends - The Baron is Back! erwartet dich der neueste Teil der legendären Bubble Bobble-Serie von TAITO.Baron von Blubba ist mit 100 brandneuen Levels zurückgekehrt. Hüpfe alleine oder im Couch-Koop-Modus für bis zu 4 Spieler mit deinem blasenspuckenden Drachen durch insgesamt 200 Levels, um dem bösen Zauberer Bonner und seinen Schergen die Stirn zu bieten. Mit den Blasen kannst du aber nicht nur Gegner einfangen, sie dienen auch als Transportmittel, um höhergelegene Abschnitte zu erreichen.Sammle EXTEND-Blasen ein, um neue Fähigkeiten wie Blitz- oder Bombenblasen zu erhalten und auszubauen. Entdecke immer neue Strategien, um durch die Welten zu reisen und Luftströme zu nutzen. Zusätzlich ist das original Arcade-Spiel Bubble Bobble von 1986 enthalten, das die Herzen der Spieler weltweit im Sturm erobern konnte und Fans bis heute die Titelmelodie summen lässt. Ein Fest für Fans und ein Spaß für die ganze Familie!"Letztes aktuelles Video: The Baron is Back Launch Trailer