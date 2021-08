Bubble Bobble 4 Friends: Umsetzung mit dem Editor "The Baron's Workshop" erscheint im Sommer für PC

1-4 player couch co-op.

4 Friends – With 100 stages to take on!

Arcade of the Future – Play 100 more super-difficult stages with no continues for pro Bubble Bobble players.

The Baron’s Workshop – create, share and download new Bubble Bobble stages with players around the world.

Original Arcade Mode – A faithful port of the classic Bubble Bobble for 1-2 players, with scanlines and screen ratio options for a truly authentic arcade experience.

Global online leaderboards – Challenge your friends’ best scores across every game mode."

Das Arcade-Spiel Bubble Bobble 4 Friends ab 39,90€ bei kaufen ) bekommt noch im Sommer eine PC-Umsetzung (für 39,99 Euro). Enthalten ist ein "Stage-Creator", wodurch der Spielname auf "Bubble Bobble 4 Friends: The Baron’s Workshop" anwächst. Der frische Baukasten orientiert sich laut ININ Games und Taito an Super Mario Maker - mit "dutzenden" Block-Typen, Gegnern und Gimmicks.Die Ergebnisse werden sich per Steam Workshop mit anderen Spielern teilen lassen. Alle bisherigen Inhalte und Downloads sollen ebenfalls mit an Bord sein.Letztes aktuelles Video: The Baron is Back Launch Trailer