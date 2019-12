4Players: Spiele des Jahres 2019: Leserwahl: Welche Spiele haben euch 2019 am besten unterhalten? Das Endergebnis! - 4Players.de

Aktualisierung vom 31. Dezember, 10:20 Uhr:



Die Ergebnisse der Leserwahl stehen fest: Wie es sich bereits im Vorfeld abgezeichnet hat, kam Death Stranding am besten bei euch an - und das mit einem deutlichen Vorsprung. Enger ging es auf den beiden folgenden Podestplätzen zu, wo sich die PC-Umsetzung von Red Dead Redemption 2 doch noch gegen Sekiro: Shadows Die Twice durchsetzen konnte, das seinerseits nur mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei(!) Stimmen vor dem Remake von Resident Evil 2 landete.In die Top 10 haben es am Ende außerdem folgende Titel geschafft:The Outer WorldsVielen Dank fürs Mitmachen und einen guten Rutsch ins Spielejahr 2020.Ein letzter Zwischenstand zur, bei der es lediglich eine Veränderung gibt: ANNO 1800 konnte Hellblade: Senua's Sacrifice aus den Top 10 verdrängen.Ein kleiner Zwischenstand gefällig? Um die Spannung nicht zu nehmen, findet ihr hier in alphabetischer Reihenfolge die zehn Titel, die bisher von euch die meisten Stimmen bei derbekommen haben:Sekiro: Shadows Die Twice