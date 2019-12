4Players: Spiele des Jahres 2019: Die Ergebnisse der Redaktionswahl - Bestes Artdesign und beste Grafik - 4Players.de

Nero Angelo hat geschrieben: ? 16.12.2019 19:16 Was denn? Hier lasst ihr die ganzen Remaster und neuflagen aus, aber bei den Leserwahlen lasst ihr sie ALLE drin?

Ich mein, ich bin froh das ihr es zumindest in eurer Redaktionswahl sein lasst, sehr froh, aber ich wäre auch extrem froh gewesen wenn es ebenso wie bei der Redaktion KEINE Remaster und Neuveröffentlichungen in die Liste geschafft hätten!

Also wenn ich mich nicht völlig irre ist dass schon immer so gewesen. Ich wundere mich dass du dich erst jetzt darüber wunderst? Schätze man will zumindest uns, Bzw Spielern die erst 1 Jahr später in den Genuss eines bestimmten Titels kommen, die Möglichkeit geben es auch als GotY zu wählen.Mich stören die Re- Releases allerdings auch. Hauptsächlich weil ich vermute dass diese das Endergebnis nur stärker fragmentieren. Dass ein Spiel über 1 später noch Leser GotY wird, halte ich für unrealistisch. Wobei ich es RDR2 zutrauen würde. Schätze aber dafür sind PCler hier nicht stark genug vertreten.