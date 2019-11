Divinity: Original Sin - The Board Game: Brettspiel-Umsetzung von Divinity: Original Sin 2 bei Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur) Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur) Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur) Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur) Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur) Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur) Screenshot - Divinity: Original Sin - The Board Game (Spielkultur)

Larian Studios und Lynnvander Studios haben Divinity: Original Sin - The Board Game als Brettspiel-Umsetzung von Divinity: Original Sin 2 angekündigt. Das Vorhaben wird via Crowdfunding bei Kickstarter realisiert. Das Mindestziel bei 160.000 Dollar ist bereits nach wenigen Stunden erreicht worden. Aktuell steht der Geldzähler bei über 619.000 Dollar und mehrere Zusatzziele sind bereits erreicht worden. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 20. Dezember 2019. Die Standard Edition kostet 109 Euro. Die Extended Edition mit zusätzlichen Nebenquests und weiteren Inhalten wird für 200 Euro angeboten."Wir hatten schon vor einer Weile das Ziel, ein analoges Adventure-Game zu schaffen, welches zu Hause mit der Familie und Freunden gespielt werden kann. Wir haben lange nach einem Partner gesucht, der die Essenz von Divinity: Original Sin einfangen und in ein Brettspiel verwandeln kann. Nach vielen, vielen verschiedenen Prototypen sind wir stolz, sagen zu können, dass Lynnvander es geschafft hat, den Nagel auf den Kopf zu treffen und das umzusetzen, was wir mit Divinity erreichen wollten", sagt Swen Vincke, Gründer von Larian Studios.Divinity: Original Sin - The Board Game ist ein kooperatives Tabletop-Rollenspiel für bis zu vier Personen. Dabei soll das "Chronik-System" dafür sorgen, dass die Entscheidungen der Spieler nicht nur ihr eigenes Abenteuer, sondern auch den Verlauf des Brettspiels beeinflussen. Eine interaktive Story, Interaktion mit den Elementen, Source Magie, Erkundung, Crafting, taktische Kämpfe, Beute und allerlei Monster werden versprochen. Neben bekannten Charakteren wie Ifan Ben-Mezd oder der Rote Prinz wird es auch neue spielbare Figuren (Farzanah und Vali) geben. Bisher ist ausschließlich von einer englischen Sprachversion die Rede. Über mögliche Übersetzungen wird noch mit Larian diskutiert, heißt es. Diverse Videos zu den unterschiedlichen Spielaspekten findet ihr bei YouTube Letztes aktuelles Video: Board Game Kickstarter Video