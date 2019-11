PLAN 8: MMO-Shooter der Black-Desert-Macher unter Mithilfe von Counter-Strike-Miterfinder Minh Le - 4Players.de

Pearl Abyss, das Studio, das u.a. für Black Desert Online verantwortlich zeichnet, hatte im Rahmen der koreanischen Spielemesse G-Star 2019 den Titel PLAN 8 offiziell vorgestellt. Der nachfolgende Trailer zeigt erste Spielszenen, während MMO Connect die Präsentation mit Untertiteln verständlich gemacht hat.Viele Einzelheiten wurden noch nicht genannt, es handelt sich allerdings um einen waschechten Shooter, der in einer offenen Welt spielt und die Engine nutzt, mit der auch Black Desert angetrieben wird. Als Technical Advisor arbeit Counter-Strike-Miterfinder Minh Le an dem Spiel, der es u.a. als Exo-Suite-Shooter bezeichnet, da das Alter Ego einen Anzug trägt, der ihm mächtige Fähigkeiten verleiht. Le erwähnt "Gameplay, das es noch nie in einem Spiel gegeben hat".Laut Bleeding Cool ist das Szenario eine von Außerirdischen angegriffene Erde. Um sich gegen die Invasoren zu wehren, stellen die Menschen aus den zurückgelassenen Teilen der Aliens neue Waffen her. Lead Producer Seungki Lee betonte während der Präsentation, dass sein Team großen Wert auf eine interessante und spannende Geschichte legt.Wann PLAN 8 erscheinen soll, wurde hingegen noch nicht gesagt. Es soll allerdings "zuerst auf Konsolen und PC" veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung