Farmer's Dynasty: Landwirtschaftssimulation mit sozialer Note pflügt sich aus dem Early Access - 4Players.de

Soziale Interaktionen: Teilnahme an Dorffesten, Pflegen von nachbarschaftlichen Beziehungen und das Finden der wahren Liebe.

Das Leben als Landwirt: Der Spieler baut seinen Hof auf, gründet eine Familie und bestellt die Felder.

Einzigartige Mischung aus Landwirtschafts-, Lebenssimulation und Management.

Aufbau der Farm: Die eigene Farm muss aufgebaut, repariert und erweitert werden, um die Vision, der beste Farmer des Dorfes zu werden, umsetzen zu können.

Offenen Welt: Der Spieler kann selbst entscheiden, wohin er auf dem Land gehen möchte.

Sozialpunkte: Die Nachbarn müssen in verschiedenen Missionen unterstützt werden, wodurch man Sozialpunkte verdient.

Realistische Simulation: Der Spieler lernt, wie verschiedene Maschinen eingesetzt werden und verwaltet Zyklen, um die Ernteerträge zu optimieren.

Toplitz Productions, die UMEO Studios und Bigben haben die Bauernhofsimulation Farmer's Dynasty am 21. November 2019 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht und damit den Early Access beendet. Der Titel ist sowohl als Download via Steam PlayStation Store und Microsoft Store als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll etwas später erscheinen. Die bisherigen Nutzerreview auf Steam sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 77 Prozent von 1.091 Reviews positiv, in den letzten 30 Tagen waren die User-Wertungen sogar "sehr positiv").Der Hersteller schreibt: "Der Spieler beginnt mit einfachem landwirtschaftlichem Werkzeug, muss darauf aufbauen und erlebt tiefgehendes Gameplay: Weiterentwickeln, Reparieren und Ernten. Der Spieler muss seine Erträge durch den Kauf neuer Einrichtungen wie Grünhäuser und Silos steigern, um den Weg zum besten Farmer des Dorfes erfolgreich bestreiten zu können.Auch der soziale Aspekt ist ein bedeutender Teil des Spiels. Am Ende des Arbeitstages nimmt der Spieler am Dorfleben teil, um sich zu erholen und sein soziales Leben zu entwickeln. Er trifft die Nachbarn und verbringt Zeit mit ihnen. Diese Interaktionen können zu einer romantischen Beziehung und einem Familienleben auf dem Lande führen."Folgende Kern-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer