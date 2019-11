Train Sim World 2020: Collector's Edition der Zugsimulation für PS4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Penisula Corridor - Eine Eisenbahn-Fahrt im Stile von 'California Dreamin' durch den dynamischen Peninsula Corridor. Amerikas modernster Pendler-Zug, der Caltrain, fährt die Strecke von San Francisco bis ins trendige San Jose.

Ruhr-Sieg Nord - Tiefe Täler, enge Kurven und malerische Aussichten auf einer der ältesten deutschen Eisenbahnstrecken. Spieler können mit Zügen wie der DB BR 185.2 über die historischen Schienen des Ruhr-Tals fahren, immer darauf bestrebt, den Fahrplan einzuhalten.

Northern Trans-Pennine - Auf dem alten Schienennetz der British Rail-Ära müssen ikonische Züge wie die BR Class 45 ohne moderne Sicherheitssysteme durch Moorgebiete, herausfordernde Steigungen und knappe Kurven geführt werden.

Long Island Rail Road - Zugführer erleben Amerikas belebteste Pendler-Strecke mitsamt allen Hürden des Zugverkehrs in New York-City. Die berühmte "LIRR" ist rund um die Uhr in Betrieb und befördert über 350.000 Pendler pro Tag. An Bord der M7 erlebt man den Berufsverkehr hautnah.

Main-Spessart Bahn - Eine wundervolle Mixtur aus tiefen Gefällen, malerischen Hängen und steilen Kurven, die diese zeitlose fracht- und fahrgastbeladene Trasse durch deutsche Landgebiete so einzigartig macht - inklusive mächtiger Loks wie der DB BR 146.2.

Great Western Express - Auf der meistbefahrensten Strecke in Großbritannien gilt es tausende Passagiere zeitgerecht zu befördern. Erfahrung, Durchhaltevermögen und Konzentration des Fahrers werden durch diese Strecke auf die Probe gestellt. An den Hebeln des ikonischen Great Western Railways HST heißt es, trotz besonders dichten Verkehrs, sicher zum nächsten Bahnhof zu gelangen.

Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC) Screenshot - Train Sim World 2020 (PC)

Dovetail Games haben am 22. November 2019 eine Collector's Edition von Train Sim World 2020 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Sammlerausgabe der im August erschienenen Eisenbahnsimulation ist sowohl als Download via PlayStation Store und Microsoft Store als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich. Für den PC ist Train Sim World 2020 bereits 2018 erschienen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Train Sim World ist ein immersiver First Person-Simulator, der diese leistungsstarken Stahlrösser hautnah erlebbar macht. Die SimuGraph-Engine ermöglicht den realitätsgetreuen Nachbau der Züge inklusive der gesamten Fahrphysik, der Führerhäuser und Bedienelemente, sämtlicher Fahrgeräusche und das einmalige Fahrgefühl jedes Zuges. Als Lokführer ist der Spieler für Geschwindigkeit, Bremsdruck, Betankung, Rangierarbeiten und Außenarbeiten am Zug verantwortlich.Die 2020er Version enthält einen neuen Reise-Modus, der den Spieler auf über 24-stündige Fahrten auf jeder Route mitnimmt. Außerdem sind ein verbessertes Wertungssystem und eine detaillierte Auswertung jeder Fahrt zur Leistungsverbesserung neu enthalten. Über Mastery Challenges werden zahlreiche Belohnungen für den weiteren Spielverlauf freigeschaltet."Die Collector's Edition bietet laut Hersteller folgende Inhalte:Letztes aktuelles Video: Collectors Edition - Launch Trailer PS4 Xbox One