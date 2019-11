Star Dynasties: Sci-Fi-Strategie mit Imperium-Management und feudaler Politik - 4Players.de

Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC)

Pawley Games (Entwickler) und Iceberg Interactive (Publisher) haben das Sci-Fi-Strategiespiel Star Dynasties für PC angekündigt. Es soll 2021 u.a. via Steam veröffentlicht werden.Star Dynasties spielt in einer "gespaltenen" Galaxie nach der Zerstörung der Erde, in der sich die wenigen überlebenden Kolonien zu einer einfachen feudalen Gesellschaft zusammengeschlossen haben, die nicht in der Lage ist, die technologischen Artefakte zu verstehen oder weiterzuentwickeln, die sie zum Überleben benutzen. Das Spiel soll strategisches Imperium-Management mit prozedural generierter Erzählung und feudaler Politik vermischen. Generell sollen Entscheidungen die Geschichte prägen.Als Anführer einer Fraktion (mit eigenen Sternensystemen) muss man das Überleben und den Wohlstand der eigenen Dynastie sicherstellen. Man darf das Imperium erweitern, politische Allianzen schmieden, widerspenstige Vasallen ausschalten und sich um sonstige Tagesordnungspunkte wie politische Intrigen oder soziale Verpflichtungen kümmern.Letztes aktuelles Video: Developer Diaries Episode I - Introduction