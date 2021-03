Star Dynasties: Early Access: Das Vermächtnis einer Familien-Dynastie im 4X-Weltraum

Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC) Screenshot - Star Dynasties (PC)

Pawley Games (Entwickler) und Iceberg Interactive (Publisher) schicken Star Dynasties im Laufe des heutigen Tages in den Early Access auf Steam . Der Preis wird 24,99 Dollar betragen. Ein Euro-Preis wurde nicht genannt. Es wird geschätzt, dass der Early Access ein halbes Jahr dauern wird. Das Spiel liegt ausschließlich in englischer Sprache vor.Laut der Beschreibung von Iceberg Interactive kann man sich Star Dynasties grob als Mischung aus Stellaris (4X-Weltraum-Strategie) und Crusader Kings (Vermächtnis einer Familien-Dynastie) vorstellen.Star Dynasties spielt in einer "gespaltenen" Galaxie nach der Zerstörung der Erde, in der sich die wenigen überlebenden Kolonien zu einer einfachen feudalen Gesellschaft zusammengeschlossen haben, die nicht in der Lage ist, die technologischen Artefakte zu verstehen oder weiterzuentwickeln, die sie zum Überleben benutzen. Das Spiel soll strategisches Imperium-Management mit prozedural generierter Erzählung und feudaler Politik vermischen. Generell sollen Entscheidungen die Geschichte prägen. Als Anführer einer Fraktion (mit eigenen Sternensystemen) muss man das Überleben und den Wohlstand der eigenen Dynastie sicherstellen. Man darf das Imperium erweitern, politische Allianzen schmieden, widerspenstige Vasallen ausschalten und sich um sonstige Tagesordnungspunkte wie politische Intrigen oder soziale Verpflichtungen kümmern."Als Anführer einer Fraktion von Sternensystemen müssen Sie versuchen, das Überleben und den Wohlstand Ihrer Dynastie zu sichern. Erweitern Sie Ihr Imperium, treiben Sie Ihre widerspenstigen Vasallen in die Enge, bauen Sie politische Allianzen auf und navigieren Sie durch ein Netz von Agenden, politischen Intrigen und sozialen Verpflichtungen, um zur dominierenden Macht der Galaxie aufzusteigen", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Early Access Release Date Trailer