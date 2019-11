Space Pioneer: Kooperative Twinstick-Action ballert sich Anfang Dezember auf die Switch - 4Players.de

Screenshot - Space Pioneer (Switch) Screenshot - Space Pioneer (Switch) Screenshot - Space Pioneer (Switch) Screenshot - Space Pioneer (Switch) Screenshot - Space Pioneer (Switch) Screenshot - Space Pioneer (Switch)

Vivid Games und QubicGames werden die Umsetzung des bereits für Android und iOS erschienenen Run'n'Gun-Action-Rollenspiels Space Pioneer für Nintendo Switch am 6. Dezember 2019 im eShop veröffentlichen - ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler inklusive. Vorbestellungen für 9,99 Euro sind bereits möglich. Wer bereits ein anderes Spiel von QubicGames besitzt, soll 50 Prozent Rabatt erhalten.Spielbeschreibung des Herstellers: "Ran an die Waffen, nachladen und schießen! Erkunde in diesem neuen Action-Adventure-RPG als intergalaktische Aliens abschießender Scharfschütze die Galaxis. Entdecke neue Planeten und katalogisiere interstellare Welten, während du mithilfe hochmoderner Waffen alle Aliens vernichtest, die sich dir in diesem Top-Down-Shooter im Action-RPG-Gewand von Vivid Games in den Weg stellen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Switch