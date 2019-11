Winter Resort Simulator: Die virtuelle Winter-Saison beginnt Mitte Dezember - 4Players.de

Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC) Screenshot - Winter Resort Simulator (PC)

Am 12. Dezember 2019 werden Aerosoft und HR Innoways den Winter Resort Simulator für PC veröffentlichen (digital und physisch). Der Preis wird knapp 30 Euro betragen. Zum Inhalt schreibt der Publisher: "Auf einer sechs Quadratkilometer großen Karte - inklusive dynamischem Wetter und deformierbarem Schnee - muss die eigene Skiregion sicher und einsatzbereit gehalten werden. Dies beinhaltet an erster Stelle die Instandhaltung der Pisten und Steuerung der Seilbahnen.Der Abhang kann mithilfe zahlreicher Fahrzeuge, darunter Seilbahngondeln, Schneemobilen und auf Ski passiert und präpariert werden. In einem detaillierten Wirtschaftssystem werden u.a. Ticketpreise des Resorts angepasst und dessen Ansehen durch Zufriedenheit und Bekanntheit gesteigert. Neben der Beförderung von Personen müssen auch Lebensmittel und Material zugestellt. Zur Sicherheit der Skifahrer können Lawinen präventiv gesprengt werden.Der Titel beinhaltet Original-Marken mit Original-Bedienelementen, wie Seilbahnen von Doppelmayr oder Pistenbullys von Kässbohrer. Zusammen vermittelt er mit der malerischen Alpenszenerie ein realistisches Winter Resort-Gefühl." Mehr dazu auf der offiziellen Produktseite und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer