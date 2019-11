Ski Jumping Pro VR: Skispringen mit dem VR-Headset startet Anfang Dezember - 4Players.de

Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive) Screenshot - Ski Jumping Pro VR (HTCVive)

- Betriebssystem: Windows 10 64-bit

- Prozessor: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better

Nach all den Exklusivtiteln für Oculus-Systeme dreht Entwickler Yippee Entertainment den Spieß um und bringt sein VR-Spiel Ski Jumping Pro VR vorerst nur für HTC Vive ( via Steam ) und PlayStation VR. Bei dem für den 6. Dezember angesetzten Titel handelt sich allerdings nur um die Umsetzung eines Handyspiels. Nebenbei arbeitet das Studio u.a. an Commandos 2 - HD Remaster "Ski Jumping Pro VR ist eine vollständig überarbeitete und erweiterte Version des gleichnamigen Mobile-Games und bietet wie kein anderes Spiel den Nervenkitzel und Spaß des professionellen Skispringens. Die Spieler erleben im Karriere-Modus die schwindelerregenden Höhen des professionellen Skispringens oder trainieren für kurze und rasante Action im Schnellsprung-Modus. Für einen Rekordsprung in Ski Jumping Pro VR muss das Gleichgewicht mit den VR-Controllern gehalten werden und das Timing für den Absprung stimmen - oder man erlebt den dramatischen Fall des Springers. Abgerundet wird das Erlebnis mit einer umfassenden Charakteranpassung, bei der Ausrüstungsteile wie Skier, Handschuhe, Schuhe, Ski-Anzug und Helm passend zum Sprungstil freigeschaltet werden können."- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM- DirectX: Version 11- Speicherplatz: 10 GB verfügbarer Speicherplatz