Ski Jumping Pro VR: Saisonstart für das virtuelle Skispringen auf PSVR und Vive - 4Players.de

Kalypso Media und Yippee! Entertainment haben die Skisprung-Simulation Ski Jumping Pro VR am 6. Dezember 2019 für PlayStation VR und HTC Vive veröffentlicht . Mitglieder von PlayStation Plus erhlaten im PlayStation Store aktuell einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Auf Steam wird bis zum 13. Dezember sogar ein Preisnachlass von 15 Prozent gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro).Dazu heißt es vom Hersteller: "Man beginnt die sportliche Karriere als relativer Anfänger im Karriere- oder Schnellsprung-Modus und strebt dann die besten Wettbewerbe der Skisprung-Welt an: Die prestigeträchtigsten Turniere, an denen auch der Weltmeister und zweimaliger Olympiasieger Andreas Wellinger teilnimmt. Ski Jumping Pro VR bietet 32 atemberaubenden Schauplätze, die mit Liebe zum Detail aus 19 internationalen Standorten des Wintersports nachempfunden worden sind. Die Schauplätze bieten individuelle Herausforderungen, wie Umweltfaktoren und Windrichtungen, passend zum Standort an.""Die Veranstaltungsorte im Skijumping Pro VR sind atemberaubend. Man spürt wirklich die Begeisterung der Menge, wenn man eine Landung steht, weil die Orte so lebensecht sind. Die Schanzen, die Lichter, die Aussicht. Es ist alles so exakt nachgebildet", so Andreas Wellinger. "Wenn man in einem großen Wettkampf ganz oben auf der Rampe steht, rauscht das Adrenalin durch die Adern und man weiß, dass ein guter Sprung einen ganz nach vorne bringen kann, gleichzeitig aber kann auch der kleinste Fehler in einer Katastrophe enden. Das gleiche Gefühl hat man im Skijumping Pro VR."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer