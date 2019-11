Strategic Command: World War 1: Wargame im Ersten Weltkrieg startet am 5. Dezember - 4Players.de

Wie Publisher Slitherine mitteilt, wird Strategic Command: World War 1 am 5. Dezember auf dem PC erscheinen. Das rundenbasierte Strategiespiel von Fury Software ist ein grafisch generalüberholtes sowie leicht ergänztes Remake des Originals aus dem Jahr 2011. Es richtet sich an passionierte Wargamer, die ihre Truppen, darunter auch U-Boote, Doppeldecker, Kolonialtruppen, Gebirgsjäger & Co im globalen Stil auf Hexfeldkarten managen wollen. Man wird drei historische Kampagnen ab 1914 auf Seiten der Mittelmächte oder der Entente spielen können, wobei sich der Schwierigkeitsgrad in mehreren Stufen anpassen lässt. Auch eine Multiplayer-Unterstützung über PBEM++ sowie eine komplette deutsche Lokalisierung sind angekündigt.