Professional Farmer: American Dream: Unbegrenzte Farming-Möglichkeiten - seit gestern auch auf der Switch - 4Players.de

Publisher UIG hat offenbar die Nase voll von amateurhaften Landwirtschaftssimulationen und setzt seinen Professional Farmer: American Dream für die Nintendo Switch um. Auf Steam ist der Titel bereits seit 2017 erhältlich und derzeit übrigens um 80 Prozent reduziert."Professional Farmer: American Dream – entführt Sie jetzt auch auf Ihrer Nintendo Switch auf eine Farm inmitten der faszinierenden Landschaft des mittleren Westens. Üppige Felder soweit das Auge reicht, gesäumt von massiven Gebirgsketten legen den Grundstein um als Rancher in Amerika erfolgreich zu sein!Steuern Sie Ihre Pick-Ups und Traktoren, kümmern Sie sich um die Viehzucht, bestellen Sie Ihre Felder und ernten Sie Ihre Saat! Nutzen Sie die Chance und spezialisieren Sie sich auf die in Amerika populäre Kürbiswirtschaft. Originalmaschinen unterstützen Sie bei deiner Arbeit und sorgen dafür, dass am Ende des Tages die Kasse klingelt!(...)FEATURES• Fantastische Kulisse angelehnt an den mittleren Westen der USA• Originalgetreue Traktoren und Maschinen• Karrieremodus mit umfangreichem Tutorial• Zahlreiche Getreidearten und Tierrassen• Kürbiswirtschaft – exklusiv in Professional Farmer: American Dream• Visuelle Feldstadien und dynamischer Boden"